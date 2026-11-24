НБУ повысил курсы доллара и евро на 24 ноября
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 24 ноября.
Доллар стоит 45,08 грн, а евро — 49,46 грн.
На вторник, 24 ноября, Национальный банк установил следующие официальные курсы валют:
- Доллар США – 45,0811 грн (+15 коп.)
- Евро – 49,4550 грн (+18 коп.)
- Польский злотый – 11,0975 грн (+4 коп.)
В понедельник, 23 ноября, официальный курс доллара составлял 44,93 грн.
По данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника, в банках валюты торгуются по следующим курсам:
- Доллар: 44,91–45,54 грн;
- Евро: 49,31–50,12 грн;
- Злотый: 10,95–11,45 грн.
На межбанковском валютном рынке курсы составляют:
- Доллар: 45,23–45,26 грн;
- Евро: 49,46–49,48 грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Ранее Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,9293 грн, а евро — 49,2763 грн. За сутки американская валюта подешевела на 12 копеек, европейская — на 25 копеек.
В Украине снизилась стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС: цены на топливо по состоянию на 23 ноября.
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Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.
В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.