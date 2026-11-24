Narodowy Bank Ukrainy podniósł oficjalny kurs dolara i euro na wtorek, 24 listopada.

Dolar kosztuje 45,08 hrywny, a euro – 49,46 hrywny.

We wtorek, 24 listopada, Narodowy Bank Ukrainy ustalił następujące oficjalne kursy walut:

Dolar amerykański – 45,0811 hrywny (+15 kop.)

Euro – 49,4550 hrywny (+18 kop.)

Złoty polski – 11,0975 hrywny (+4 kop.)

W poniedziałek, 23 listopada, oficjalny kurs dolara wynosił 44,93 UAH.

Według danych specjalistycznych serwisów internetowych, o godz. 08:00 we wtorek waluty były notowane w bankach według następujących kursów:

Dolar: 44,91–45,54 UAH;

Euro: 49,31–50,12 UAH;

Złoty: 10,95–11,45 UAH.

Na międzybankowym rynku walutowym kursy wynoszą:

Dolar: 45,23–45,26 UAH;

Euro: 49,46–49,48 UAH.

Wskazują na to dane Narodowego Banku Ukrainy.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalny kurs dolara na poziomie 44,9293 UAH, a euro – 49,2763 UAH. W ciągu doby waluta amerykańska straciła na wartości 12 kopiejek, a europejska – 25 kopiejek.

W Ukrainie spadły ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych: ceny paliw na dzień 23 listopada.

Ceny hurtowe cebuli dymki w Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

Czytaj nas na