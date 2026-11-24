We wtorek, 24 listopada, rano w Kijowie spadł pierwszy śnieg. O świcie mieszkańcy stolicy zobaczyli ośnieżone dachy domów i trawniki pokryte cienką białą warstwą opadów.

Jednak ze względu na temperaturę powietrza utrzymującą się na poziomie około zera stopni śnieg w stolicy szybko topnieje.

W pobliżu budynków wielokondygnacyjnych, gdzie powietrze jest nieco cieplejsze, pokrywa śnieżna już prawie całkowicie zniknęła.

Dlatego pierwszy zimowy widok Kijowa zdążyli podziwiać głównie ci, którzy wyruszyli z domu wcześnie rano w drodze do pracy.

Daty pojawienia się pierwszego śniegu w stolicy w ostatnich latach były różne. W szczególności:

rok 2026 – pierwszy śnieg spadł w nocy z 6 na 7 listopada. Opady były słabe, a płatki śniegu niemal natychmiast topniały;

Rok 2025 – pierwszy mokry śnieg spadł wieczorem 5 listopada. Nie utrzymywał się na drogach i szybko topniał. Trwała pokrywa śnieżna w stolicy utworzyła się dopiero 14 grudnia;

Rok 2024 – pierwszy śnieg spadł 21 listopada;

Rok 2023 – Kijów pokrył się pierwszym śniegiem 21 listopada. Opady rozpoczęły się w nocy, a rano ulice były pokryte białym kocem;

Rok 2022 – w stolicy spadł śnieg 17 listopada. Ze względu na temperaturę bliską zeru na drogach, oprócz pokrywy śnieżnej, pojawiła się gołoledź;

Rok 2021 – pierwszy śnieg spadł 23 listopada, opady były niewielkie;

Rok 2020 – śnieg spadł 17 listopada. Tego dnia pogoda się pogorszyła, a temperatura powietrza spadła do 0 °C;

Rok 2019 – mieszkańcy Kijowa byli świadkami niezwykłego jak na jesień zjawiska: pierwszy śnieg spadł 7 października;

Rok 2018 – 14 listopada miasto pokryła warstwa śniegu. W krótkim czasie grubość pokrywy śnieżnej osiągnęła 6 cm;

Rok 2017 – Kijów po raz pierwszy doświadczył opadów śniegu 12 listopada;

Rok 2016 – mieszkańcy miasta po raz pierwszy zobaczyli mokry śnieg 26 października;

Rok 2015 – śnieg spadł w stolicy w niedzielę, 29 listopada;

Rok 2014 – w Kijowie pierwszy śnieg pojawił się 24 listopada.

Według prognoz meteorologów listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

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