11月24日星期二清晨，基辅迎来了今冬的第一场雪。黎明时分，首都居民看到房屋的屋顶和草坪上都覆盖着一层薄薄的白色积雪。

不过，由于气温一直徘徊在零度左右，首都的积雪很快就融化了。

在高层建筑附近，由于空气温度稍高，积雪已几乎完全消融。

因此，能够目睹基辅首场冬日景致的大多是那些清晨出门上班的人。

近年来，首都初雪的出现时间各不相同。具体而言：

2026年——11月7日凌晨降下了初雪。雪势微弱，雪花几乎立刻就融化了；

20 25年 ——11月5日晚间降下了第一场湿雪。雪没有在道路上停留，很快就融化了。首都直到12月14日才形成稳定的积雪；

2024年——11月21日迎来了初雪；

2023年 ——11月21日，基辅迎来了初雪。降雪始于夜间，清晨街道已被一层白雪覆盖；

2022年 ——11月17日，首都降雪。由于气温接近零度，道路上除了积雪外，还形成了结冰；

2021年——11月23日迎来了初雪，降雪量不大；

2020年——11月17日下雪。当天天气转差，气温降至0 °C；

2019年——基辅市民目睹了秋季罕见的景象：10月7日迎来了初雪；

2 018年 ——11月14日，全市被大雪覆盖。短时间内积雪厚度达到6厘米；

2017年——基辅于11月12日迎来了首场降雪；

2016年——10月26日，市民们见到了第一场湿雪；

2015年——11月29日（周日），首都降雪；

2014年——基辅于11月24日迎来了初雪。

气象预报显示，乌克兰11月的气温预计将高于气候平均值。

11月乌克兰气温预计将逐渐转冷，但总体而言，本月气温可能高于气候平均值。气象专家预计不会出现强烈且持久的寒潮。

关注我们在