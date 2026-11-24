乌克兰国家银行上调了11月24日（星期二）的美元和欧元官方汇率。

美元汇率为45.08格里夫纳，欧元汇率为49.46格里夫纳。

11月24日（星期二），乌克兰国家银行公布了以下官方汇率：

美元——45.0811格里夫纳（+15科普）

欧元——49.4550格里夫纳（+18科佩克）

波兰兹罗提——11.0975格里夫纳（+4科佩克）

11月23日（周一），美元官方汇率为44.93格里夫纳。

据相关网站数据显示，截至周二08:00，各银行的外币交易汇率如下：

美元： 44.91–45.54格里夫纳；

欧元： 49.31–50.12 格里夫纳；

波兰兹罗提：10.95–11.45格里夫纳。

银行间外汇市场的汇率如下：

美元： 45.23–45.26格里夫纳；

欧元：49.46–49.48 格里夫纳。

乌克兰国家银行的数据证实了这一点。

此前，乌克兰国家银行将美元官方汇率定为44.9293格里夫纳，欧元为49.2763格里夫纳。过去24小时内，美元贬值12科皮亚克，欧元贬值25科皮亚克。

乌克兰加油站汽油和柴油价格下跌：截至11月23日的燃油价格。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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