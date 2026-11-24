Во вторник, 24 ноября, утром Киев встретил первый снег. На рассвете жители столицы увидели заснеженные крыши домов и газоны, покрытые тонким белым слоем осадков.

Впрочем, из-за температуры воздуха, которая держится около нуля градусов, снег в столице быстро тает.

Возле многоэтажных домов, где воздух немного теплее, снежный покров уже почти полностью сошел.

Поэтому увидеть первую зимнюю картину Киева успеют в основном те, кто вышел из дома рано утром по дороге на работу.

Даты появления первого снега в столице в последние годы различались. В частности:

2026 год — первый снег выпал в ночь на 7 ноября. Снегопад был слабым, а снежинки почти сразу таяли;

2025 год — первый мокрый снег пошел вечером 5 ноября. Он не задерживался на дорогах и быстро таял. Устойчивый снежный покров в столице образовался только 14 декабря;

2024 год — первый снег выпал 21 ноября;

2023 год — Киев засыпало первым снегом 21 ноября. Осадки начались ночью, а утром улицы были покрыты белым покрывалом;

2022 год — в столице выпал снег 17 ноября. Из-за температуры, близкой к нулю, на дорогах, помимо снежного покрова, образовался гололед;

2021 год – первый снег выпал 23 ноября, осадков было немного;

2020 год — снег выпал 17 ноября. В тот день погода ухудшилась, а температура воздуха опустилась до 0 °C;

2019 год — киевляне наблюдали необычное для осени явление: первый снег выпал 7 октября;

2018 год – город засыпало снегом 14 ноября. За короткое время высота снежного покрова достигла 6 см;

2017 год – Киев впервые встретил снегопад 12 ноября;

2016 год — первый мокрый снег горожане увидели 26 октября;

2015 год – снег выпал в столице в воскресенье, 29 ноября;

2014 год – Киев увидел первый снег 24 ноября.

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