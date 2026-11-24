We wtorek, 24 listopada, na Ukrainie będzie pochmurno, a w niektórych obwodach wystąpią umiarkowane opady deszczu i śniegu. Temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 0° do +6°, a w Kijowie spodziewane są temperatury od +0 do +2°.

W nocy w obwodach południowych, wschodnich i większości obwodów centralnych wystąpią umiarkowane opady deszczu i mokrego śniegu, w obwodach poltawskim, charkowskim i sumskim wystąpi intensywny mokry śnieg z oblodzeniem, na pozostałym terytorium miejscami niewielki śnieg, w ciągu dnia na Ukrainie, z wyjątkiem obwodów południowych, niewielki śnieg, a w regionie karpackim

umiarkowany śnieg. Na Ukrainie, z wyjątkiem południa, na drogach miejscami wystąpi gołoledź.

Wiatr przeważnie północno-zachodni, 7–12 m/s; w nocy w obwodach centralnych, wschodnich i południowych, a w ciągu dnia również w obwodach zachodnich porywy wiatru o prędkości 15–20 m/s. Temperatura w nocy i w ciągu dnia od -3° do +2°, na południowym wschodzie oraz w ciągu dnia na południu kraju od +1° do +6°, w Karpatach w nocy i w ciągu dnia od -5° do -10°.

We wtorek, 24 listopada, w Kijowie będzie pochmurno. W nocy w regionie miejscami wystąpi niewielki śnieg. Na drogach miejscami wystąpi gołoledź. Wiatr północno-zachodni, 7–12 m/s. Temperatura w obwodzie w nocy i w ciągu dnia od -3°C do 2°C, w Kijowie w nocy od 0 do -2°C, w ciągu dnia od 0 do 2°C.

Źródło: „Ukrhydrometcentrum”

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