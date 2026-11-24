Во вторник, 24 ноября, в Украине будет облачно, в ряде областей пройдут умеренные дожди и снег. Температура воздуха днём составит от 0° до +6°, а в Киеве ожидается +0…+2°.

Ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей — умеренный дождь и мокрый снег, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях — значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на остальной территории местами небольшой снег, днем в Украине, кроме южных областей, небольшой, в Карпатском

регионе — умеренный снег. В Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, ночью в центральных, восточных, южных, днем и в западных областях порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, на юго-востоке, днём и на юге страны 1-6° тепла, в Карпатах ночью и днём 5-10° мороза.

Во вторник, 24 ноября, в Киеве облачно. Небольшой снег, по области ночью местами. На дорогах местами гололед. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура по области ночью и днём от 3° мороза до 2° тепла, в Киеве ночью 0–2° мороза, днём 0–2° тепла.

Источник: «Укргидрометцентр»

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