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У вівторок, 24 листопада, в Україні буде хмарно, у низці областей пройдуть помірні дощі та сніг. Температура повітря вдень становитиме від 0° до +6°, а в Києві очікується +0…+2°.

Вночі в південних, східних та більшості центральних областей помірні дощ та мокрий сніг, в Полтавській, Харківській та Сумській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг, вдень в Україні, крім південних областей, невеликий, в Карпатському

регіоні помірний сніг. В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному сході, вдень і на півдні країни 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

У вівторок, 24 листопада, у Києві хмарно. Невеликий сніг, по області вночі місцями. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Джерело: «Укргідрометцентр»

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