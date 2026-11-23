W ostatnim tygodniu listopada sezon prac w ogrodzie i na działce w Ukrainie dobiega końca w przededniu kalendarzowej zimy. Głównym zadaniem właścicieli przydomowych działek w tym okresie jest przeprowadzenie końcowej kontroli osłon zimowych, zadbanie o ochronę nasadzeń przed mrozem, wiatrem i gryzoniami, a także sprawdzenie warunków przechowywania zbiorów w piwnicach i schowkach.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 23 do 29 listopada charakteryzuje się niestabilną przedzimową pogodą z nocnymi przymrozkami, wysoką wilgotnością, mokrym śniegiem i sporadycznymi porywami wiatru. Nie prowadzi się już aktywnych prac glebowych, dlatego główne wysiłki skupiają się na sprawach gospodarczych, pielęgnacji osłon oraz przeglądzie sprzętu ogrodniczego.

Najważniejsze porady na ten tydzień

Sprawdźcie stan osłon na różach, winorośli i ciepłolubnych bylinach po deszczach i mokrym śniegu, aby uniknąć przemoknięcia i zgniwania się roślin.

Sprawdźcie siatki ochronne i opaski na pniach młodych drzew owocowych, upewniając się, że gryzonie nie mają dostępu do kory.

Zabierzcie na zimowe przechowywanie cały sprzęt ogrodniczy, podpory, węże i pojemniki, oczyszczając je z resztek ziemi i wilgoci.

Podstawowe prace w ogrodzie i na działce

Prace w ogrodzie (drzewa i krzewy). W ogrodzie należy zakończyć ostateczne ściółkowanie kręgów wokół pni młodych sadzonek torfem, kompostem lub suchymi liśćmi, odnowić bielenie pni w suchych porach dnia oraz sprawdzić zabezpieczenie gałęzi przed złamaniem pod ciężarem mokrego śniegu. Warto również rozłożyć środki ochrony przed gryzoniami w pobliżu młodych nasadzeń oraz w pomieszczeniach gospodarczych.

Prace w ogrodzie i szklarniach. Na otwartych grządkach dodatkowo przykrywa się gałęziami jodły lub suchą zieleniną uprawy czosnku ozimego, cebuli i warzyw ozimych w celu zatrzymania śniegu. W nieogrzewanych szklarniach przed opadami śniegu należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji szkieletowych i mocowań pokrycia, a także zakończyć dezynfekcję i czyszczenie półek oraz pojemników.

Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw według dni tygodnia na okres od 23 do 29 listopada

23 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, wilgotna i chłodna pogoda: przegląd kręgów przypniowych oraz dosypywanie ściółki wokół młodych drzew i krzewów.

24 listopada (wtorek) — Pochmurno, umiarkowana wilgotność: sprawdzenie osłon pni chroniących przed gryzoniami oraz odnowienie zabezpieczeń wokół sadzonek.

25 listopada (środa) — Świeży wiatr i spadek temperatury: kontrola solidności mocowania włókniny rolniczej, konstrukcji wsporczych i osłon na winorośli i różach.

26 listopada (czwartek) — Suchsza pogoda w ciągu dnia: czyszczenie, smarowanie i składowanie narzędzi ogrodniczych oraz sprzętu na zimę.

27 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: dodatkowe ocieplenie grządek z uprawami ozimymi oraz układanie gałęzi jodłowych w celu zatrzymania śniegu.

28 listopada (sobota) — Dzień wolny od prac gospodarczych: przegląd konstrukcji szklarni, przygotowanie podpór na wypadek obfitych opadów śniegu.

29 listopada (niedziela) — Zakończenie sezonu jesiennego: przegląd warzyw i owoców w piwnicy, sprawdzenie temperatury, wilgotności i działania wentylacji w magazynie.

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