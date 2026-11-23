Kalendarz ogrodnika na 23–29 listopada 2026 r.: ostatnie przygotowania działki do zimy
W ostatnim tygodniu listopada sezon prac w ogrodzie i na działce w Ukrainie dobiega końca w przededniu kalendarzowej zimy. Głównym zadaniem właścicieli przydomowych działek w tym okresie jest przeprowadzenie końcowej kontroli osłon zimowych, zadbanie o ochronę nasadzeń przed mrozem, wiatrem i gryzoniami, a także sprawdzenie warunków przechowywania zbiorów w piwnicach i schowkach.
Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia
Okres od 23 do 29 listopada charakteryzuje się niestabilną przedzimową pogodą z nocnymi przymrozkami, wysoką wilgotnością, mokrym śniegiem i sporadycznymi porywami wiatru. Nie prowadzi się już aktywnych prac glebowych, dlatego główne wysiłki skupiają się na sprawach gospodarczych, pielęgnacji osłon oraz przeglądzie sprzętu ogrodniczego.
Najważniejsze porady na ten tydzień
- Sprawdźcie stan osłon na różach, winorośli i ciepłolubnych bylinach po deszczach i mokrym śniegu, aby uniknąć przemoknięcia i zgniwania się roślin.
- Sprawdźcie siatki ochronne i opaski na pniach młodych drzew owocowych, upewniając się, że gryzonie nie mają dostępu do kory.
- Zabierzcie na zimowe przechowywanie cały sprzęt ogrodniczy, podpory, węże i pojemniki, oczyszczając je z resztek ziemi i wilgoci.
Podstawowe prace w ogrodzie i na działce
Prace w ogrodzie (drzewa i krzewy). W ogrodzie należy zakończyć ostateczne ściółkowanie kręgów wokół pni młodych sadzonek torfem, kompostem lub suchymi liśćmi, odnowić bielenie pni w suchych porach dnia oraz sprawdzić zabezpieczenie gałęzi przed złamaniem pod ciężarem mokrego śniegu. Warto również rozłożyć środki ochrony przed gryzoniami w pobliżu młodych nasadzeń oraz w pomieszczeniach gospodarczych.
Prace w ogrodzie i szklarniach. Na otwartych grządkach dodatkowo przykrywa się gałęziami jodły lub suchą zieleniną uprawy czosnku ozimego, cebuli i warzyw ozimych w celu zatrzymania śniegu. W nieogrzewanych szklarniach przed opadami śniegu należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji szkieletowych i mocowań pokrycia, a także zakończyć dezynfekcję i czyszczenie półek oraz pojemników.
Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw według dni tygodnia na okres od 23 do 29 listopada
23 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, wilgotna i chłodna pogoda: przegląd kręgów przypniowych oraz dosypywanie ściółki wokół młodych drzew i krzewów.
24 listopada (wtorek) — Pochmurno, umiarkowana wilgotność: sprawdzenie osłon pni chroniących przed gryzoniami oraz odnowienie zabezpieczeń wokół sadzonek.
25 listopada (środa) — Świeży wiatr i spadek temperatury: kontrola solidności mocowania włókniny rolniczej, konstrukcji wsporczych i osłon na winorośli i różach.
26 listopada (czwartek) — Suchsza pogoda w ciągu dnia: czyszczenie, smarowanie i składowanie narzędzi ogrodniczych oraz sprzętu na zimę.
27 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: dodatkowe ocieplenie grządek z uprawami ozimymi oraz układanie gałęzi jodłowych w celu zatrzymania śniegu.
28 listopada (sobota) — Dzień wolny od prac gospodarczych: przegląd konstrukcji szklarni, przygotowanie podpór na wypadek obfitych opadów śniegu.
29 listopada (niedziela) — Zakończenie sezonu jesiennego: przegląd warzyw i owoców w piwnicy, sprawdzenie temperatury, wilgotności i działania wentylacji w magazynie.
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