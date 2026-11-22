Siły zbrojne RF zmieniły taktykę i obecnie skupiają się na niszczeniu sieci energetycznych oraz linii przesyłowych, próbując odciąć Odessę, obwód odeskie oraz obwód dnieprowski od źródeł zasilania. W związku z tym w regionie tym panuje niezwykle trudna sytuacja, charakteryzująca się znacznymi przerwami w dostawach prądu – poinformował 22 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski.

W Odessie przywrócono już zasilanie infrastruktury krytycznej i trwają prace nad zapewnieniem alternatywnych źródeł zasilania. Prace naprawcze trwają również w Dnieprze, Kamiańsku, w obwodzie charkowskim i poltawskim — według słów głowy państwa dostępny jest niezbędny sprzęt i zasoby do odbudowy, a wojsko otrzymało konkretne zadania mające na celu przeciwdziałanie nowej taktyce wroga.

Podczas sprawozdań członków rządu dotyczących likwidacji skutków ataków prezydent podziękował ministrowi energii, ministrowi spraw wewnętrznych, premierowi, a także ekipom remontowym, pracownikom energetyki, służb komunalnych oraz ratownikom Państwowej Służby Ratowniczej, którzy praktycznie przez całą dobę przywracają zasilanie po atakach.

Źródło: oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Na wieczór 22 listopada, ze względu na trudną sytuację w systemie energetycznym, awaryjne odcięcia prądu mają obecnie miejsce w pięciu obwodach — dniepropetrowskim, charkowskim, poltawskim, zaporoskim i sumskim.

W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w Dnieprze, a także w rejonach Dnieprowskim, Samarowskim i Kamiańskim obwodu dniepropetrowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej.

W obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW).

Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla zaopatrzenia w energię elektryczną.

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