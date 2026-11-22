Оккупанты изменили тактику и в настоящее время сосредоточиваются на уничтожении электросетей и линий электропередачи, пытаясь отрезать Одессу, Одесскую область и Днепровскую область от источников электроснабжения. Из-за этого там сложилась крайне сложная ситуация со значительными отключениями света, сообщил 22 ноября президент Владимир Зеленский.

В Одессе уже восстановили питание критически важной инфраструктуры и работают над альтернативными источниками энергоснабжения. Ремонтные работы также продолжаются в Днепре, Каменском, в Харьковской и Полтавской областях — по словам главы государства, необходимое оборудование и ресурсы для восстановления есть, а военные получили конкретные задачи по противодействию новой тактике врага.

Во время докладов правительственных чиновников о ликвидации последствий атак президент поблагодарил министра энергетики, министра внутренних дел, премьер-министру, а также ремонтным бригадам, энергетикам, коммунальщикам и спасателям ГСЧС, которые фактически круглосуточно восстанавливают электроснабжение после ударов.

Источник: заявление Президента Украины Владимира Зеленского.

По состоянию на вечер 22 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме в настоящее время аварийные отключения электроэнергии применяются сразу в пяти областях — Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской и Сумской.

В воскресенье, 22 ноября 2026 года, в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском и Каменском районах Днепропетровской области ввели в действие экстренные отключения электроэнергии.

В Запорожской области ввели в действие специальные графики аварийных отключений электроэнергии (СГАВ).

Наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области, где повторные удары повредили важные для электроснабжения объекты.

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