俄罗斯军队改变了战术，目前正集中力量破坏电网和输电线路，企图切断敖德萨、敖德萨州和第聂伯罗州与电源的连接。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基11月22日表示，这导致当地局势极为严峻，大面积停电现象频发。

敖德萨已恢复关键基础设施的供电，并正在努力建立替代供电渠道。 第聂伯、卡缅斯克以及哈尔科夫州和波尔塔瓦州也在持续进行抢修工作——据国家元首称，恢复供电所需的设备和资源已到位，军队也已接到具体任务，以应对敌人的新战术。

在听取政府官员关于消除袭击后果的汇报时，总统向能源部长、内务部长、 总理，以及修复队伍、电力工作者、公用事业人员和国家紧急情况局救援人员表示感谢，正是他们实际上全天候地在袭击后恢复供电。

来源：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的声明。

截至11月22日晚，由于电力系统形势严峻，目前有五个州——第聂伯罗彼得罗夫斯克州、哈尔科夫州、波尔塔瓦州、扎波罗热州和苏梅州——正在实施紧急限电。

2026年11月22日（星期日），第聂伯市以及第聂伯罗彼得罗夫斯克州的第聂伯罗区、萨马罗夫区和卡缅斯克区已启动紧急停电措施。

在扎波罗热州，已实施特殊应急停电计划（СГАВ）。

奥德萨州的情况最为严峻，该地区因多次空袭导致对电力供应至关重要的设施受损。

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