在11月的最后一周，随着公历冬季的临近，乌克兰的果园和菜园劳作季节终于告一段落。 此时，家庭菜园主的首要任务是最后检查一下冬季覆盖物，确保植物免受霜冻、大风和啮齿动物的侵害，并检查地窖和地下室中农产品的储存状况。

本周总体预报及特点

11月23日至29日期间，天气将呈现不稳定的入冬前特征，伴有夜间霜冻、高湿度、湿雪以及间歇性阵风。 目前已不再进行积极的土壤耕作，因此主要精力应集中在农事管理、覆盖物维护以及园艺工具的检查上。

本周主要建议

雨后及湿雪过后，请检查玫瑰、葡萄和喜暖多年生植物的覆盖物是否完好，以避免植物受潮和腐烂。

检查幼龄果树树干上的防护网和绑带，确保啮齿动物无法接触树皮。

将所有园艺工具、支撑架、软管和容器清理干净，去除残留的泥土和水分，并收纳起来过冬。

花园和菜园的主要工作

果园（树木和灌木）的工作。 在果园中，用泥炭、腐殖质或干树叶对幼树的树干周围进行最后一次覆盖，在天气干燥时重新给树干涂白，并检查树枝是否固定牢固，以免因湿雪的重量而折断。 此外，还应在幼苗附近及农用房内放置防鼠措施。

菜园和温室的工作。在露天菜畦中，应额外用冷杉树枝或干菜叶覆盖冬蒜、洋葱和越冬蔬菜的作物，以阻挡积雪。 在无供暖的温室中，应在下雪前检查框架和覆盖物的固定牢固程度，并完成架子和容器的消毒及清理工作。

11月23日至29日按星期划分的园艺日历

11月23日（星期一）——本周伊始，天气潮湿凉爽：检查树干周围的环形区域，并在幼树和灌木周围补充覆盖物。

11月24日（周二）——多云，湿度适中：检查树干防啮齿动物保护带，并更新幼苗周围的防护措施。

11月25日（周三）——微风习习，气温下降：检查葡萄和玫瑰上的农业纤维布、支架及覆盖物的固定是否牢固。

11月26日（星期四）——白天天气较干燥：清理、润滑并整理园艺工具和设备，准备冬季储存。

11月27日（周五）——夜间有霜冻：对种植冬作物的菜畦进行额外保温，并铺设松枝以蓄雪。

11月28日（周六）——农事休息日：检查温室结构，为应对大雪做好支撑准备。

11月29日（周日）——秋季收尾：清点地窖中的蔬菜和水果，检查储藏室的温度、湿度和通风状况。

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