11月的最后一周将伴随着多变的太阳活动：本周初较为平静，但预计本周中旬将出现中度地磁增强，临近周末时，地球磁层将再次趋于稳定。 本周预计不会出现严重的地球磁暴，但在波动加剧的日子里，对天气敏感的人群可能会感到轻微的不适。

按日期划分的详细地磁状况预报

11月23日（周一）。本周将以2级（绿色等级）的平静地磁环境拉开序幕。 地球磁场将保持稳定，因此太阳活动不会影响大多数人的身体状况。

11月24日（周二）。预计地磁波动将略有上升至3级（绿色等级）。 各项指标仍将在正常范围内，但对天气变化特别敏感的人在傍晚时可能会感到轻微疲劳或困倦。

11月25日至26日（周三至周四）。预计本周地磁活动将达到4级（黄色等级）的高峰。 此类波动虽尚未达到全面磁暴的程度，但可能引发头痛、注意力下降、易怒以及血压轻微波动。

11月27日（周五）。太阳活动将开始减弱，达到3级（绿色级别）。 心血管和神经系统所承受的负担将逐渐减轻，对天气敏感人群的身体状况将恢复到正常状态。

11月28日至29日（周六至周日）。地磁波动强度将维持在2至3分（绿色级别）。 地球磁层将保持平静，这将有助于大家在周末充分恢复体力。

什么是磁暴

磁暴是指地球磁场因与太阳风流相互作用而产生的扰动。 当太阳发生强烈耀斑时，会向太空喷射出大量带电粒子，这些粒子会在1至3天内抵达地球大气层。 太阳等离子体与地球磁层相互作用会引发波动，其持续时间可能从数小时到连续数天不等， 并按0至9分的K指数（K-index）量表进行评估——该国际指标用于衡量地球的地磁活动水平及磁暴强度。

0至2分的数值对应地磁场的平静状态。3分和4分则表明存在轻微或中度的扰动，通常只有对天气敏感的人才能察觉。 从5分开始，即记录到地磁风暴（红色级别）：5–6分的数值表明发生了弱或中度的太阳风暴， 而7至9级的数值则表示强、极强及极端地磁风暴。

地磁风暴期间的建议

在地磁活动增强期间，若患有心血管疾病，应定期监测血压，并将必要的药物放在手边。 重要的是要减轻身体和情绪上的负担，避免过度疲劳、冲突和压力情境，并保持稳定的作息，每天睡眠不少于7–8小时。 为了维持血管张力，必须饮用足量的纯净水，戒酒，避免饮用能量饮料和过量咖啡，并优先选择清淡饮食和户外散步。

来源：美国国家海洋和大气管理局空间天气预测中心（NOAA SWPC）。

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