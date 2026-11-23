Ostatni tydzień listopada upłynie przy zmiennej aktywności słonecznej: po spokojnym początku tygodnia w jego połowie spodziewane jest umiarkowane nasilenie aktywności geomagnetycznej, a pod koniec tygodnia magnetosfera Ziemi ponownie się ustabilizuje. W ciągu tygodnia nie przewiduje się poważnych burz geomagnetycznych, jednak w dniach zwiększonych wahań osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać umiarkowany dyskomfort.

Szczegółowa prognoza sytuacji geomagnetycznej według dni

23 listopada (poniedziałek). Tydzień rozpocznie się spokojną sytuacją geomagnetyczną na poziomie 2 punktów (poziom zielony). Pole magnetyczne Ziemi pozostanie stabilne, więc aktywność słoneczna nie będzie miała wpływu na samopoczucie większości ludzi.

24 listopada (wtorek). Spodziewany jest niewielki wzrost wahań geomagnetycznych do 3 punktów (poziom zielony). Wskaźniki pozostaną w granicach normy, jednak osoby szczególnie wrażliwe na zmiany pogody mogą odczuwać lekkie zmęczenie lub senność pod koniec dnia.

25–26 listopada (środa – czwartek). Prognozowany jest szczyt aktywności geomagnetycznej w tym tygodniu na poziomie 4 punktów (poziom żółty). Wahania te nie osiągają jeszcze poziomu pełnoprawnej burzy magnetycznej, mogą jednak wywoływać bóle głowy, obniżenie koncentracji, drażliwość oraz niewielkie wahania ciśnienia tętniczego.

27 listopada (piątek). Aktywność słoneczna zacznie spadać i wyniesie 3 punkty (poziom zielony). Obciążenie układu sercowo-naczyniowego i nerwowego będzie stopniowo słabnąć, a samopoczucie osób wrażliwych na zmiany pogody powróci do normalnego stanu.

28–29 listopada (sobota – niedziela). Intensywność wahań geomagnetycznych utrzyma się na poziomie 2–3 punktów (poziom zielony). Magnetosfera Ziemi pozostanie spokojna, co sprzyjać będzie pełnemu odzyskaniu sił w weekend.

Czym jest burza magnetyczna

Burze magnetyczne to zaburzenia pola magnetycznego Ziemi, powstające w wyniku oddziaływania planety z strumieniami wiatru słonecznego. Kiedy na Słońcu dochodzi do potężnych rozbłysków, w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest ogromna ilość naładowanych cząstek, które docierają do atmosfery w ciągu 1–3 dni. Wzajemne oddziaływanie plazmy słonecznej z powłoką magnetyczną Ziemi wywołuje wahania, których czas trwania może wynosić od kilku godzin do kilku dni z rzędu, i są oceniane w skali od 0 do 9 punktów wskaźnika K (K-index) — międzynarodowego wskaźnika mierzącego poziom aktywności geomagnetycznej oraz siłę burz magnetycznych na Ziemi.

Wartości od 0 do 2 punktów odpowiadają spokojnemu stanowi pola geomagnetycznego. Wartości 3 i 4 punktów wskazują na niewielkie lub umiarkowane zaburzenia, które zazwyczaj dostrzegają jedynie osoby wrażliwe na zmiany pogody. Począwszy od 5 punktów odnotowuje się burzę geomagnetyczną (poziom czerwony): wartości 5–6 punktów wskazują na słabą lub umiarkowaną burzę słoneczną, a poziomy od 7 do 9 punktów oznaczają silną, bardzo silną i ekstremalną burzę magnetyczną.

Zalecenia podczas burz magnetycznych

W dni zwiększonej aktywności geomagnetycznej warto regularnie kontrolować ciśnienie krwi i mieć pod ręką niezbędne leki w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Ważne jest, aby ograniczyć obciążenie fizyczne i emocjonalne, unikać przemęczenia, konfliktów i sytuacji stresowych, a także przestrzegać stałego trybu snu trwającego co najmniej 7–8 godzin dziennie. Aby utrzymać napięcie naczyniowe, należy pić wystarczającą ilość czystej wody, zrezygnować z alkoholu, napojów energetycznych i nadmiernej ilości kawy, preferując lekkie posiłki i spacery na świeżym powietrzu.

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej USA (NOAA SWPC).

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