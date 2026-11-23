Последняя неделя ноября пройдет на фоне переменчивой солнечной активности: после спокойного начала недели в середине семидневного периода ожидается умеренное усиление геомагнитной активности, а ближе к выходным магнитосфера Земли вновь стабилизируется. В течение недели серьёзных геомагнитных бурь не прогнозируется, однако в дни повышенных колебаний метеозависимые люди могут испытывать умеренный дискомфорт.

Подробный прогноз геомагнитной обстановки по дням

23 ноября (понедельник). Неделя начнётся со спокойной геомагнитной обстановки на уровне 2 баллов (зелёный уровень). Магнитное поле Земли будет оставаться стабильным, поэтому солнечная активность не повлияет на самочувствие большинства людей.

24 ноября (вторник). Ожидается незначительное повышение геомагнитных колебаний до 3 баллов (зеленый уровень). Показатели будут оставаться в пределах нормы, однако люди, особенно чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать легкую усталость или сонливость в конце дня.

25–26 ноября (среда – четверг). Прогнозируется пик геомагнитной активности недели на уровне 4 баллов (желтый уровень). Такие колебания еще не достигают уровня полноценной магнитной бури, однако способны провоцировать головную боль, снижение концентрации внимания, раздражительность и незначительные колебания артериального давления.

27 ноября (пятница). Солнечная активность начнет снижаться и составит 3 балла (зеленый уровень). Нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы будет постепенно ослабевать, а самочувствие метеочувствительных людей вернется к привычному состоянию.

28–29 ноября (суббота – воскресенье). Интенсивность геомагнитных колебаний будет удерживаться на уровне 2–3 баллов (зеленый уровень). Магнитосфера Земли останется спокойной, что будет способствовать полноценному восстановлению сил в выходные.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы в течение 1–3 дней. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитной оболочкой Земли вызывает колебания, продолжительность которых может составлять от нескольких часов до нескольких суток подряд, и оценивается по шкале от 0 до 9 баллов К-индекса (K-index) — международного показателя, измеряющего уровень геомагнитной активности и мощность магнитных бурь на Земле.

Показатели от 0 до 2 баллов соответствуют спокойному состоянию геомагнитного поля. Значения 3 и 4 балла свидетельствуют о незначительных или умеренных возмущениях, которые обычно замечают только метеочувствительные люди. Начиная с 5 баллов фиксируется геомагнитная буря (красный уровень): показатели 5–6 баллов указывают на слабый или умеренный солнечный шторм, а уровни от 7 до 9 баллов означают сильную, очень сильную и экстремальную магнитную бурю.

Рекомендации во время магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности следует регулярно контролировать артериальное давление и держать необходимые лекарства под рукой при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Важно снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления, конфликтов и стрессовых ситуаций, а также соблюдать стабильный режим сна не менее 7–8 часов в сутки. Для поддержания сосудистого тонуса необходимо пить достаточное количество чистой воды, отказаться от алкоголя, энергетиков и чрезмерного количества кофе, отдавая предпочтение легкой пище и прогулкам на свежем воздухе.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC).

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