Останній тиждень листопада мине на тлі мінливої сонячної активності: після спокійного початку тижня в середині семиденки очікується помірне геомагнітне посилення, а ближче до вихідних магнітосфера Землі знову стабілізується. Протягом тижня серйозних геомагнітних штормів не прогнозується, проте у дні підвищених коливань метеозалежні люди можуть відчувати помірний дискомфорт.

Детальний прогноз геомагнітної обстановки по днях

23 листопада (Понеділок). Тиждень розпочнеться зі спокійної геомагнітної обстановки на рівні 2 балів (зелений рівень). Магнітне поле Землі залишатиметься стабільним, тож сонячна активність не впливатиме на самопочуття більшості людей.

24 листопада (Вівторок). Очікується незначне підвищення геомагнітних коливань до 3 балів (зелений рівень). Показники залишатимуться в межах норми, однак особливо чутливі до змін погоди люди можуть відчувати легку втому або сонливість наприкінці дня.

25–26 листопада (Середа – Четвер). Прогнозується пік геомагнітної активності тижня на рівні 4 балів (жовтий рівень). Такі коливання ще не досягають рівня повноцінної магнітної бурі, проте здатні провокувати головний біль, зниження концентрації уваги, дратівливість та незначні коливання артеріального тиску.

27 листопада (П’ятниця). Сонячна активність почне знижуватися і становитиме 3 бали (зелений рівень). Навантаження на серцево-судинну та нервову системи поступово слабшатиме, а самопочуття метеочутливих людей повертатиметься до звичного стану.

28–29 листопада (Субота – Неділя). Інтенсивність геомагнітних коливань утримуватиметься на рівні 2–3 балів (зелений рівень). Магнітосфера Землі залишатиметься спокійною, що сприятиме повноцінному відновленню сил на вихідних.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, що виникають внаслідок взаємодії планети з потоками сонячного вітру. Коли на Сонці стаються потужні спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок, які досягають атмосфери протягом 1–3 днів. Взаємодія сонячної плазми з магнітною оболонкою Землі викликає коливання, тривалість яких може становити від кількох годин до декількох діб поспіль, та оцінюється за шкалою від 0 до 9 балів К-індексу (K-index) — міжнародного показника, який виміє рівень геомагнітної активності та потужність магнітних бур на Землі.

Показники від 0 до 2 балів відповідають спокійному стану геомагнітного поля. Значення 3 та 4 бали свідчать про незначні або помірні збурення, які зазвичай помічають лише метеочутливі люди. Починаючи з 5 балів, фіксується геомагнітна буря (червоний рівень): показники 5–6 балів вказують на слабкий або помірний сонячний шторм, а рівні від 7 до 9 балів означають сильну, дуже сильну та екстремальну магнітну бурю.

Рекомендації під час магнітних бур

У дні підвищеної геомагнітної активності варто регулярно контролювати артеріальний тиск і тримати необхідні ліки під рукою за наявності серцево-судинних захворювань. Важливо зменшити фізичне та емоційне навантаження, уникати перевтоми, конфліктів і стресових ситуацій, а також дотримуватися стабільного режиму сну не менше 7–8 годин на добу. Для підтримки судинного тонусу необхідно пити достатню кількість чистої води, відмовитися від алкоголю, енергетиків і надмірної кількості кави, надаючи перевагу легкій їжі та прогулянкам на свіжому повітрі.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC).

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