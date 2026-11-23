В последнюю неделю ноября сезон работ в саду и на огороде в Украине окончательно завершается в преддверии календарной зимы. Главная задача владельцев приусадебных участков в этот период — провести окончательную проверку зимних укрытий, позаботиться о защите насаждений от морозов, ветра и грызунов, а также проконтролировать условия хранения урожая в погребах и подвалах.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 23 по 29 ноября характеризуется нестабильной предзимней погодой с ночными заморозками, высокой влажностью, мокрым снегом и периодическими порывами ветра. Активные работы с почвой уже не проводятся, поэтому основные усилия сосредоточены на хозяйственных делах, уходе за укрытиями и ревизии садового инвентаря.

Главные советы на эту неделю

Проверьте целостность укрытий на розах, винограде и теплолюбивых многолетниках после дождей и мокрого снега, чтобы избежать намокания и подгнивания растений.

Осмотрите защитные сетки и обвязку на стволах молодых плодовых деревьев, убедившись, что грызуны не имеют доступа к коре.

Уберите на зимнее хранение весь садовый инвентарь, опоры, шланги и емкости, очистив их от остатков почвы и влаги.

Основные работы в саду и на огороде

Работы в саду (деревья и кустарники). В саду завершают окончательную мульчировку приствольных кругов молодых саженцев торфом, перегноем или сухими листьями, возобновляют побелку стволов в сухие часы и проверяют фиксацию ветвей, чтобы они не обламывались под тяжестью мокрого снега. Также следует разместить средства защиты от мышевидных грызунов вблизи молодых насаждений и в хозяйственных помещениях.

Работы на огороде и в теплицах. На открытых грядках дополнительно прикрывают еловыми ветками или сухой ботвой посевы озимого чеснока, лука и подзимних овощей для задержания снега. В неотапливаемых теплицах проверяют прочность каркасов и креплений покрытия перед снегопадами, а также завершают дезинфекцию и уборку полок и тары.

Календарь садовода и огородника по дням недели на период с 23 по 29 ноября

23 ноября (понедельник) — Начало недели, влажная и прохладная погода: осмотр приствольных кругов и подсыпка мульчи вокруг молодых деревьев и кустарников.

24 ноября (вторник) — Облачно, умеренная влажность: проверка защитной обвязки стволов от грызунов и обновление защиты возле саженцев.

25 ноября (среда) — Свежий ветер и понижение температуры: контроль надежности крепления агроволокна, каркасов и укрытий на винограде и розах.

26 ноября (четверг) — Более сухая погода днём: очистка, смазка и складывание садового инструмента и техники на зимнее хранение.

27 ноября (пятница) — Ночные заморозки: дополнительное утепление грядок с озимыми культурами и укладка лапника для задержания снега.

28 ноября (суббота) — Выходной день для хозяйственных работ: осмотр конструкций теплиц, подготовка подпорок на случай обильных снегопадов.

29 ноября (воскресенье) — Завершение осеннего сезона: ревизия овощей и фруктов в погребе, проверка температуры, влажности и работы вентиляции в хранилище.

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