В последнюю неделю ноября сезон тихой охоты в Украине подходит к концу на фоне предзимнего похолодания и нестабильной погоды. Несмотря на частые ночные заморозки, мокрый снег с дождем и высокую влажность, в лесах ещё можно найти самые выносливые морозостойкие грибы, способные плодоносить даже при температуре, близкой к нулю.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 23 по 29 ноября характеризуется дальнейшим понижением температуры воздуха, холодной сыростью и чередованием оттепелей с ночными заморозками. Почвенные виды грибов в это время практически исчезают или прячутся глубоко под слоем хвои и опавшей листвы, поэтому главным объектом поиска становятся древоразрушающие грибы на стволах, пнях и валежнике.

Основные правила безопасности и успеха на этой неделе

Планируйте поход в лес на дневные часы после оттепели, когда грибы оттаивают после утреннего подмерзания, а видимость в лесу наилучшая.

Не собирайте старые, размякшие или потемневшие плодовые тела, которые неоднократно замерзали и оттаивали, поскольку они становятся непригодными для употребления и могут вызвать отравление.

Ищите грибы во влажных балках, низинах, густых лесополосах и на поваленных лиственных деревьях, где микроклимат мягче и меньше ощущается холодный ветер.

Что искать в лесу с 23 по 29 ноября

Зимние опята (фламулина бархатистоножка) остаются главной находкой в конце ноября. Этот морозостойкий вид растёт плотными пучками на пнях, сухостое и поваленных стволах ивы, тополя, клёна и берёзы, возобновляя рост во время каждой короткой оттепели.

Вешенка обыкновенная продолжает плодоносить на ослабленных или мертвых лиственных деревьях во влажных участках леса и вблизи водоемов. Лучше всего собирать молодые и упругие шляпки, сохранившие плотную структуру после ночных морозов.

Гигрофор поздний в сосновых лесах переносит позднеосенние заморозки лучше, чем большинство почвенных грибов. Небольшие грибы с оливково-бурой скользкой шляпкой стоит искать группами в мхе и среди хвойной подстилки во время дневного потепления.

Рядовка серая (штрихуватая) в конце месяца встречается значительно реже, преимущественно в прогретых сосновых борах под толстым слоем хвои. Найденные экземпляры требуют тщательной очистки и обязательного предварительного отваривания.

Грибной календарь по дням недели на период с 23 по 29 ноября

23 ноября (понедельник) — Начало недели, влажная и прохладная погода: обход лиственных лесов и лесополос в поисках молодых ростков зимних опят.

24 ноября (вторник) — Облачно, дневная оттепель: обследование влажных балок, берегов рек и поваленных стволов на наличие вешенки обыкновенной.

25 ноября (среда) — Свежий ветер и понижение температуры: поиск грибов в защищённых от ветра оврагах и густых насаждениях на старых пнях.

26 ноября (четверг) — Умеренная прохлада без сильных морозов: выезд в сосновые леса для сбора гигрофора позднего в мхе и хвойной подстилке.

27 ноября (пятница) — Ночные заморозки: тщательная сортировка собранных опят и вешенок, отбор только молодых и упругих экземпляров без признаков порчи.

28 ноября (суббота) — Выходной день для тихой охоты: прогулка по проверенным участкам лиственного леса в середине дня при плюсовой температуре.

29 ноября (воскресенье) — Завершение осеннего сезона: финальный осмотр ближайших посадок и валежника перед началом календарной зимы и заготовка урожая.

Напоминание о безопасности: в конце ноября из-за холода и влаги плодовые тела грибов часто меняют цвет и форму, что затрудняет их распознавание. Особенно внимательно осматривайте опята, чтобы не спутать их со смертельно ядовитой галериной окаймленной, и кладите в корзину только те грибы, в безопасности и свежести которых вы уверены на сто процентов.

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