W ostatnim tygodniu listopada sezon cichego polowania na Ukrainie dobiega końca na tle przedzimowego ochłodzenia i niestabilnej pogody. Pomimo częstych nocnych przymrozków, mokrego śniegu z deszczem i wysokiej wilgotności, w lasach wciąż można znaleźć najbardziej wytrzymałe, mrozoodporne grzyby, które są w stanie owocować nawet przy temperaturach bliskich zeru.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 23 do 29 listopada charakteryzuje się dalszym spadkiem temperatury powietrza, chłodną wilgocią oraz naprzemiennością odwilży i nocnych przymrozków. Grzyby glebowe w tym okresie praktycznie znikają lub chowają się głęboko pod warstwą igieł i opadłych liści, dlatego głównym celem poszukiwań stają się grzyby niszczące drewno, występujące na pniach, pniach po ścięciu i zwalonych drzewach.

Główne zasady bezpieczeństwa i sukcesu w tym tygodniu

Wyprawę do lasu planujcie w godzinach dziennych po odwilży, kiedy grzyby odchodzą od porannego przemarznięcia, a widoczność w lesie jest najlepsza.

Nie zbierajcie starych, zmiękłych lub przyciemnionych owocników, które wielokrotnie zamarzały i rozmrażały się, ponieważ stają się one niezdatne do spożycia i mogą spowodować zatrucie.

Szukajcie grzybów w wilgotnych dolinach, na nizinach, w gęstych pasach leśnych oraz na powalonych drzewach liściastych, gdzie mikroklimat jest łagodniejszy, a zimny wiatr jest mniej odczuwalny.

Czego szukać w lesie od 23 do 29 listopada

Zimowe opieńki (flamulina aksamitnonożka) pozostają głównym znaleziskiem pod koniec listopada. Ten mrozoodporny gatunek rośnie gęstymi kępami na pniach, martwym drewnie i powalonych pniach wierzby, topoli, klonu i brzozy, wznawiając wzrost podczas każdej krótkiej odwilży.

Boczniak pospolity nadal owocuje na osłabionych lub martwych drzewach liściastych w wilgotnych obszarach lasu oraz w pobliżu zbiorników wodnych. Najlepiej zbierać młode i jędrne kapelusze, które zachowały gęstą strukturę po nocnych przymrozkach.

Hygrofor późny w lasach sosnowych znosi późnojesienne przymrozki lepiej niż większość grzybów glebowych. Te niewielkie grzyby o oliwkowo-brązowej, śliskiej kapeluszce warto szukać w grupach w mchu i wśród igieł podczas dziennego ocieplenia.

Pod koniec miesiąca szara (prążkowana) rzadko występuje znacznie rzadziej, głównie w ogrzanych lasach sosnowych pod grubą warstwą igieł. Znalezione okazy wymagają starannego oczyszczenia i obowiązkowego wstępnego gotowania.

Kalendarz grzybowy według dni tygodnia na okres od 23 do 29 listopada

23 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, wilgotna i chłodna pogoda: przeszukiwanie lasów liściastych i pasów leśnych w poszukiwaniu młodych pędów zimowych opieniaków.

24 listopada (wtorek) — Pochmurno, popołudniowe ocieplenie: przeszukiwanie wilgotnych wąwozów, brzegów rzek i powalonych pni w poszukiwaniu boczniaka pospolitego.

25 listopada (środa) — Świeży wiatr i spadek temperatury: poszukiwanie grzybów w osłoniętych od wiatru wąwozach oraz gęstych drzewostanach na starych pniach.

26 listopada (czwartek) — Umiarkowany chłód bez silnych mrozów: wycieczka do lasów sosnowych w celu zebrania higroforów późnych rosnących w mchu i iglastym podłożu.

27 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: staranne sortowanie zebranych opienek i boczniaków, wybór wyłącznie młodych i jędrnych okazów bez oznak zepsucia.

28 listopada (sobota) — Dzień wolny na ciche polowanie: spacer po sprawdzonych obszarach lasu liściastego w środku dnia przy dodatniej temperaturze.

29 listopada (niedziela) — Zakończenie sezonu jesiennego: ostateczny przegląd najbliższych nasadzeń i leżącego drewna przed rozpoczęciem kalendarzowej zimy oraz przygotowanie zbiorów.

Przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa: pod koniec listopada, z powodu chłodu i wilgoci, owocniki grzybów często zmieniają kolor i kształt, co utrudnia ich rozpoznanie. Szczególnie uważnie sprawdzajcie borowiki, aby nie pomylić ich ze śmiertelnie trującą galeriną obramowaną, i wkładajcie do koszyka tylko te grzyby, co do których jesteście w stu procentach pewni, że są bezpieczne i świeże.

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