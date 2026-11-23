在11月的最后一周，随着冬前寒潮来袭和天气多变，乌克兰的静猎季节即将结束。 尽管夜间频繁出现霜冻、雨夹雪以及高湿度，但在森林中仍能找到最耐寒的蘑菇，它们甚至能在接近零度的温度下结果。

本周总体预报及特点

11月23日至29日期间，气温将进一步下降，天气寒冷潮湿，回暖与夜间霜冻交替出现。 此时，生长在土壤中的蘑菇几乎消失殆尽，或深藏于松针和落叶层之下，因此树干、树桩及倒木上的腐木菌便成为主要搜寻目标。

本周安全与成功的主要准则

请计划在回暖后的白天进入森林，此时蘑菇已从早晨的冻害中恢复，且林中能见度最佳。

不要采摘陈旧、变软或变黑的菌体，这些菌体曾多次经历冻融循环，已不适合食用，甚至可能导致中毒。

请在潮湿的山谷、低洼地、茂密的林带以及倒下的阔叶树上寻找蘑菇，这些地方微气候较为温和，寒风的影响也较小。

11月23日至29日期间在森林中应寻找什么

冬蘑（天鹅绒柄火鸡菇）仍是11月底的主要收获。 这种耐寒菌种常以密集的簇状生长在树桩、枯木以及倒伏的柳树、杨树、枫树和桦树树干上，并在每次短暂的回暖期间恢复生长。

普通蟹肉菇仍在潮湿林区及水体附近的衰弱或枯死的阔叶树上持续结果。最好采摘那些经过夜间霜冻后仍保持紧实结构的年轻且有弹性的菌盖。

在松林中，晚生湿蘑比大多数土生蘑菇更能耐受深秋的霜冻。 这些顶部呈橄榄褐色且表面光滑的小蘑菇，最好在白天回暖时，在苔藓中或针叶落叶层中成群寻找。

本月底，灰条纹伞菌（条纹伞菌）的出现频率显著降低，主要分布在温暖的松林中，藏于厚厚的松针层下。采摘到的菌体需要仔细清洗，并务必进行预煮处理。

11月23日至29日按星期划分的蘑菇采摘日历

11月23日（星期一）——本周伊始，天气潮湿凉爽：巡查阔叶林和林带，寻找冬蘑的新芽。

11月24日（周二）——多云，白天回暖：检查潮湿的山谷、河岸和倒下的树干，寻找普通蟹肉菇。

11月25日（周三）——微风习习，气温下降：在避风的沟壑和茂密的林地中，寻找生长在老树桩上的蘑菇。

11月26日（周四）——天气微凉，无严寒：前往松林，在苔藓和针叶林落叶层中采集晚熟湿蘑。

11月27日（星期五）——夜间有霜冻：仔细筛选采摘的牛肝菌和蟹味菇，仅挑选年轻、肉质紧实且无腐坏迹象的菌菇。

11月28日（周六）——静猎日：中午气温回暖时，在已勘察过的落叶林区域漫步。

11月29日（周日）——秋季采摘季收官：在日历上的冬季开始前，最后检查附近的种植区和倒木区，并收割本季的收获。

安全提示：11月底受寒冷和潮湿影响，蘑菇的子实体常会改变颜色和形状，这会增加辨识难度。 请特别仔细检查牛肝菌，以免将其与致命的毒菌“带边伞菌”混淆，并且只将那些您百分之百确信安全且新鲜的蘑菇放入篮中。

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