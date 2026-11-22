В воскресенье, 22 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Для промышленных предприятий введут ограничения мощности, а для бытовых и других потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до двух с половиной очередей.

В компании пояснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских атак на энергетическую систему Украины. Графики будут действовать в течение суток, но не во всех областях страны. Для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения — от одной до двух с половиной очередей.

В «Укрэнерго» также сообщили, что ситуация в Одесской и Ровенской областях остается сложной. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы после российских ударов. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроэнергию потребителям.

Перечень областей, в которых будут действовать графики, а также конкретное время отключений следует проверять на официальных страницах местных операторов системы распределения электроэнергии. Графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго» в Facebook 21 ноября.

В восьми областях на западе Украины ввели жесткие графики отключений электроэнергии. В некоторых местах до конца суток 20 ноября у потребителей будет свет лишь в течение 3–4 часов. Ограничения связаны с российскими ударами по энергетической инфраструктуре.

В пятницу, 20 ноября 2026 года, в отдельных регионах Украины в течение суток будут применяться плановые ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Читай нас в