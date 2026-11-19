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У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням енергетиків, обмеження діятимуть у такому обсязі: для всіх категорій споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг, а для промислових підприємств — графіки обмеження споживаної потужності.

В «Укренерго» нагадали, що причиною вимушених обмежень є наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Енергетики безперервно працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, а актуальний розклад знеструмлень за конкретною адресою громадяни можуть перевірити на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

Джерело: НЕК «Укренерго».

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