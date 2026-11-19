В пятницу, 20 ноября 2026 года, в отдельных регионах Украины в течение суток будут введены плановые ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению энергетиков, ограничения будут действовать в следующем объеме: для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей, а для промышленных предприятий — графики ограничения потребляемой мощности.

В «Укрэнерго» напомнили, что причиной вынужденных ограничений являются последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, а актуальное расписание отключений по конкретному адресу граждане могут проверить на официальных ресурсах своего оператора системы распределения.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

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