Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко не планируют присутствовать на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады 23 ноября.

По информации СМИ, в этот день они будут находиться в командировке.

На заседание их пригласил председатель ВСК Алексей Гончаренко после выступления генерал-майора СБУ Сергея Дуки, который обвинил руководство антикоррупционных органов в коррупционных схемах и преследовании тех, кто их расследовал.

Дука заявил, что командировка руководителей НАБУ и САП — попытка уйти от ответственности перед обществом. Он призвал их прийти на заседание и объяснить свою позицию, в частности относительно обвинений в возможных коррупционных махинациях.

Также генерал утверждает, что уголовное производство против него является местью за расследование в отношении сотрудников антикоррупционных органов. Он заявил о готовности пройти проверку на полиграфе и публично спросил, согласятся ли на это Кривонос и Клименко.

Кроме того, «Мексиканец» подтвердил, что голос на записях принадлежит ему, и объяснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса. «Денис Бигус не получал ни одной угрозы в свой адрес. В отношении Дениса Бигуса не было предпринято никаких действий. Неважно, что я говорю в частных беседах с кем бы то ни было», — заявил собеседник Василия Тимошенко.

Напомним, журналиста Бигуса планировали облить кислотой из-за расследования о наркошопах U420. В среду, 4 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов. В частности, речь шла о нападении с использованием кислоты на журналиста Дениса Бигуса из-за материала о наркошопах U420.

В среду, 18 ноября, по инициативе народного депутата Алексея Гончаренко в Киевсовете началось очередное заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады (ВСК) по вопросам нарушения законодательства в сфере обороны и коррупционных правонарушений. На него был приглашен генерал СБУ Сергей Дука.

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