Президент Владимир Зеленский во время встречи Коалиции желающих призвал европейских партнеров как можно скорее реализовать решение о выделении Украине 45 млрд евро для покрытия бюджетных потребностей.

Также участники встречи обсудили укрепление украинной противовоздушной обороны, в частности в рамках программы PURL, и подготовку зимнего пакета средств перехвата баллистических ракет.

Особое внимание уделили развитию новых оборонных возможностей, которые Украина может реализовать совместно с европейскими партнерами, а также дипломатическим усилиям по достижению мира.

Зеленский поблагодарил участников Коалиции желающих за поддержку Украины и совместную работу по прекращению российской войны.

Источник: Владимир Зеленский / Telegram.

Премьер-министр Сергей Корецкий во время визита в Брюссель провел встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС Каей Каллас, обсудив финансирование на 2027 год, экстренную энергетическую поддержку и усиление санкционного давления на РФ.

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

30 июля Европейский Союз перечислил Украине очередной финансовый транш в размере 3,47 млрд евро. Средства будут направлены на поддержку обороноспособности страны и финансирование первоочередных государственных нужд в условиях полномасштабной войны.

Читай нас в