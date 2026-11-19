Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania Koalicji Chętnych wezwał europejskich partnerów do jak najszybszego wdrożenia decyzji o przyznaniu Ukrainie 45 mld euro na pokrycie potrzeb budżetowych.

Uczestnicy spotkania omówili również wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, w szczególności w ramach programu PURL, oraz przygotowanie zimowego pakietu środków do przechwytywania rakiet balistycznych.

Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi nowych zdolności obronnych, które Ukraina może wdrożyć wspólnie z partnerami europejskimi, a także wysiłkom dyplomatycznym na rzecz osiągnięcia pokoju.

Zelenski podziękował członkom Koalicji Chętnych za wsparcie Ukrainy i wspólną pracę na rzecz zakończenia wojny z Rosją.

Źródło: Wołodymyr Zełenski / Telegram.

Premier Serhij Korecki podczas wizyty w Brukseli spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz wysoką przedstawicielką UE Kają Kallas, omawiając finansowanie na rok 2027, pilną pomoc energetyczną oraz wzmocnienie presji sankcyjnej na Rosję.

Unia Europejska planuje przekazać Ukrainie 920 milionów euro na odbudowę i wzmocnienie infrastruktury energetycznej przed nadejściem zimy. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

30 lipca Unia Europejska przekazała Ukrainie kolejną transzę finansową w wysokości 3,47 mld euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie zdolności obronnych kraju oraz sfinansowanie priorytetowych potrzeb państwowych w warunkach wojny na pełną skalę.

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