Ukraina i Niemcy uzgodniły przekazanie dwóch lokomotyw przeznaczonych do europejskiego rozstawu torów wynoszącego 1435 mm, zestawów modułowych konstrukcji mostowych o łącznej długości 2 km, a także wsparcie finansowe dla infrastruktury transportowej. Niemcy przeznaczą 1 mln euro na Ukraiński Fundusz Transportowy (UTSF).

„Z sekretarzem stanu Federalnego Ministerstwa Transportu Niemiec Stefanem Schnorrom omówiliśmy współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej oraz zacieśnienia współpracy między „Ukrzaliznicą” a Deutsche Bahn. Uzgodniliśmy przekazanie dwóch lokomotyw przeznaczonych do torów o szerokości 1 435 mm. Aby pozyskać kolejne 30 lokomotyw, będziemy wspólnie poszukiwać europejskiego finansowania” – napisał Kalasznik.

Jak dodał, strony uzgodniły również przekazanie zestawów modułowych konstrukcji mostowych o łącznej długości 2 km, przeznaczonych dla dwóch pasów ruchu. Zostaną one wykorzystane do przywrócenia połączeń transportowych na odcinkach, gdzie mosty zostały zniszczone lub uszkodzone.

Ponadto w ciągu najbliższych tygodni spodziewane jest wpłacenie przez Niemcy 1 mln euro na rzecz Ukraińskiego Funduszu Transportowego.

Podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem delegacja ukraińska omówiła kwestie wzmocnienia obrony przeciwlotniczej Ukrainy, udziału Niemiec w odbudowie kraju oraz bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

Szczególną uwagę poświęcono funduszowi ubezpieczeń od ryzyka wojennego, którego uruchomienie planowane jest na początek 2027 roku.

Wśród priorytetów dla zimowego pakietu nadzwyczajnego Unii Europejskiej Mykoła Kałasznyk wymienił pomoc w odbudowie mostów oraz zapewnienie społecznościom lokalnym autobusów.

Podczas IX Ukraińsko-Niemieckiego Forum Biznesowego oraz spotkania z federalną minister gospodarki i energii Niemiec Kateriną Reiche Mykoła Kalasznik zaprosił niemieckie firmy do udziału w odbudowie ukraińskiej infrastruktury.

W szczególności mowa była o udziale w przetargach na modernizację ukraińskich kolei w 2027 roku, a także w 17 priorytetowych projektach partnerstwa publiczno-prywatnego o łącznej orientacyjnej wartości inwestycji wynoszącej 2,9 mld euro.

Wśród nich znajduje się konkurs koncesyjny dotyczący terminalu kontenerowego w porcie Czornomorska.

Informację tę przekazał minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk po zakończeniu wizyty delegacji rządowej w Berlinie.

Ponadto Niemcy przekażą Ukrainie nowe radary, które pomogą lepiej kontrolować przestrzeń powietrzną i staną się częścią przyszłego systemu obrony przeciwlotniczej „Freya”. Poinformował o tym minister obrony RFN Boris Pistorius po posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” w Brukseli. Potwierdził również, że Berlin będzie nadal dostarczał Ukrainie pociski do systemów Patriot oraz kompleksy IRIS-T.

Niemcy przeznaczą 300 mln dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w ramach inicjatywy PURL. Kraj ten dołącza do nowego pakietu pomocy wraz z Norwegią. Główny nacisk zostanie położony na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

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