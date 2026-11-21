乌克兰和德国就移交两台适用于1435毫米宽欧洲标准轨距的机车、总长2公里的模块化桥梁结构套件，以及为交通基础设施提供资金支持达成一致。 德国将向乌克兰交通基金（UTSF）拨款100万欧元。

“我们与德国联邦交通部国务秘书斯特凡·施诺尔讨论了在铁路基础设施发展方面的合作，以及深化‘乌克兰铁路’与德国铁路（Deutsche Bahn）之间互动的问题。 双方商定移交两台适用于1435毫米欧洲轨距的机车。为获取另外30台机车，我们将共同寻求欧洲方面的资金支持，”卡拉什尼克写道。

据他介绍，双方还商定移交总长2公里、设计为双车道的模块化桥梁结构套件。这些桥梁将用于恢复桥梁被摧毁或受损路段的交通。

此外，预计未来几周内，德国将向乌克兰交通基金注资100万欧元。

在与德国联邦总理弗里德里希·默茨的会晤中，乌克兰代表团讨论了加强乌克兰防空体系、德国参与乌克兰重建工作以及黑海航运安全等问题。

双方特别关注了计划于2027年初启动的战争风险保险基金。

谈及欧盟冬季紧急援助计划的优先事项时，尼古拉·卡拉什尼克提到了协助修复桥梁以及为社区提供公交车等内容。

在第九届乌克兰-德国商业论坛以及与德国联邦经济与能源部长卡特琳娜·赖赫的会晤中，尼古拉·卡拉什尼克邀请德国企业参与乌克兰基础设施的更新建设。

具体而言，涉及参与2027年乌克兰铁路现代化项目的采购，以及17个公私合作（PPP）优先项目，这些项目的总投资额预计为29亿欧元。

其中包括关于黑海港集装箱码头的特许经营权招标。

乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克在政府代表团访问柏林后通报了这一消息。

此外，德国将向乌克兰提供新型雷达，这些雷达将有助于更好地控制领空，并成为未来“弗雷亚”防空系统的一部分。 德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯在布鲁塞尔举行的“拉姆施泰因”框架下乌克兰国防问题联络小组会议后发表了上述声明。他还确认，柏林将继续向乌克兰供应“爱国者”导弹和IRIS-T系统。

德国将在PURL倡议框架内拨款3亿美元，用于为乌克兰采购美国武器装备。该国将与挪威共同参与这一新的援助计划。援助重点将放在加强乌克兰防空能力上。

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