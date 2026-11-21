11月21日星期六，乌克兰将庆祝尊严与自由日——这一纪念日旨在纪念2004年的橙色革命和2013年的尊严革命。

该节日是根据2014年11月13日乌克兰总统令设立的。

尊严与自由日接替了自由日——2005年至2011年间，乌克兰曾于11月22日庆祝自由日，以纪念橙色革命。 2011年12月，时任总统维克托·亚努科维奇废除了自由日，将其与统一日合并。

2013年11月21日，基辅独立广场爆发了大规模抗议活动。起因是当时政府决定暂停欧洲一体化进程，并中止乌克兰与欧盟签署《协会协定》的筹备工作。

起初只有几百人走上街头抗议，但到了11月24日，已有超过十万名支持欧洲一体化的民众聚集参与抗议活动。

尊严革命成为乌克兰历史上悲剧性的一页：超过100人丧生，2000余人受伤。2014年春季，俄罗斯对乌克兰发动武装侵略，占领了克里米亚以及顿涅茨克州和卢甘斯克州的部分地区。

今年，在俄罗斯自2022年2月24日发动全面入侵的背景下，乌克兰已连续第五年纪念尊严与自由日。乌克兰人民仍在为自由、独立以及自主决定国家未来的权利而奋斗。

为纪念这一重要日子，乌克兰筹备了一系列活动，包括电影放映、展览、学术论坛和线上快闪活动。

特别是，11月21日，在基辅的乌克兰之家将举行纪录片《独立广场时光机》（导演：弗拉基米尔·蒂霍和罗曼·柳博）的特别放映会。

同一天，独立广场将揭幕名为“广场。乌克兰。世界”的街头展览。该展览将讲述世界如何通过近代史上最重要的社会政治抗议活动，逐渐认识乌克兰。

11月25日至26日将举办“尊严革命：通往历史之路”学术论坛。与会者将探讨乌克兰博物馆在战争背景下的运作情况、其与社会的互动、博物馆机构的转型，以及文化在该国战后生活中的作用。

此外，11月21日至12月21日将持续开展#保持尊严#线上快闪活动。 所有感兴趣的人士均可参与，分享关于橙色革命和尊严革命的回忆、参与抗议活动的经历，以及对这些事件在当今时代意义的思考。

在社交媒体上的帖子可以配上历史照片，并标注话题标签#Бути_гідним。

今年“尊严与自由日”的主题口号是“自由请求已获受理”。这一口号旨在强调乌克兰社会为自由所作出的自觉选择。

2026年11月21日星期六，东正教信徒将庆祝圣母进殿节，民间称之为第三圣母节。 这是全年十二大教会节日之一。该节日让人想起玛利亚的父母曾将年幼的玛利亚带到耶路撒冷圣殿，并将她奉献给上帝。

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