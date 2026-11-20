国家反腐败局和专门反腐败检察院正遭受一场有组织的媒体攻势。

其目的是将公众注意力从腐败调查上转移开，并动摇公众对反腐败机构的信任。国家反腐败局局长塞梅恩·克里沃诺斯对此发表了声明。

据他称，该宣传攻势由一个统一指挥中心协调，并得到其他刑事案件涉案人员的支持。国家反腐败局承诺将在稍后公布相关证据。

特别反腐败局（SAP）负责人亚历山大·克利缅科指出，反腐败机构已查明执法系统内部的腐败链条。他表示，这并非针对整个安全局（SBU）或检察院，而是针对个别部门及其负责人。

克利缅科还表示，调查的反对者们不断改变论调：起初声称NABU存在所谓的俄罗斯痕迹，随后呼吁不要在战争期间调查腐败案件，而如今又声称此类案件会妨碍和平谈判。

视频：杜卡将军表示，国家反腐败局（NABU）正在向国家政治领导层施压。

需要指出的是，谢尔盖·杜卡将军出席了听证会并回答了部分问题。特别是在听证会上，杜卡表示自己看过对“墨西哥人”的采访，但并不认识此人。

国家反腐败局（NABU）在涉及呼叫中心行贿案的调查中，拘留了安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡。 此次拘留是“迦太基”行动中打击犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

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