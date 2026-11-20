Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подвергаются скоординированной медийной атаке.

Ее цель — отвлечь внимание общества от коррупционных расследований и подорвать доверие к антикоррупционным органам. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

По его словам, кампания координируется из единого центра, а поддерживают её фигуранты других уголовных дел. В НАБУ обещают впоследствии обнародовать подтверждения.

Руководитель САП Александр Клименко отметил, что антикоррупционные органы раскрыли коррупционные схемы внутри правоохранительной системы. По его словам, речь идет не обо всей СБУ или прокуратуре, а об отдельных подразделениях и их руководителях.

Клименко также заявил, что противники расследований меняли свои аргументы: сначала говорили о якобы российском следе в НАБУ, затем призывали не расследовать коррупцию во время войны, а теперь утверждают, что такие дела мешают мирным переговорам.

Видео: Генерал Дука заявил, что НАБУ оказывает давление на политическое руководство государства.

Напомним, генерал Сергей Дука появился на заседании и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

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