Совет Евросоюза одобрил новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Средства будут направлены на совместные закупки вооружения и оборудования для ВСУ.

Пакет предусматривает поставку беспилотников, систем ПВО, боеприпасов, средств РЭБ, радаров и взрывчатки. Передать оборудование Украине планируют до конца 2027 года.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, эта поддержка должна помочь Украине укрепить позиции на поле боя и за столом переговоров.

Решение является частью соглашения стран Евросоюза от 25 сентября о выделении Украине в общей сложности 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира.

Источник: Совет ЕС.

Руководство республиканцев в Палате представителей пытается использовать вопрос поддержки Киева в качестве рычага давления на демократов. Под угрозой оказались передача разведданных, другая военная помощь Украине и введение новых санкций против России.

Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю её действия. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание финансовой стабильности страны в условиях полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года Евросоюз перечислил Украине 13,57 млрд евро.

Украина получила от ЕС новый транш в размере 3,47 млрд евро.

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