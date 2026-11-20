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Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію її дії.Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни. Загалом від початку 2026 року Євросоюз перерахував Україні 13,57 млрд євро.

Документ передбачає вимогу до американської адміністрації пояснити ці рішення та затримки, пов’язані з військовою допомогою Україні.

За словами глави уряду, нове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні потреби держави та зберегти стійкість бюджетної системи в умовах російської агресії.

«Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни», – зазначив Корецький.

З урахуванням нового надходження Україна від початку 2026 року отримала вже €13,57 млрд за програмою Ukraine Facility.

Прем'єр-міністр пояснив, що виділення рекордного траншу стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України. Йдеться про зобов'язання, реалізація яких є умовою отримання європейського фінансування.

«Попри війну, продовжуємо виконувати взяті зобов'язання та рухатися євроінтеграційним шляхом», – наголосив глава уряду.

Корецький також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за підтримку України й рішення щодо надання фінансової допомоги.

Програма Ukraine Facility розрахована на 2024–2027 роки та передбачає надання Україні до €50 млрд у формі грантів і кредитів. Її метою є підтримка державного бюджету, відновлення економіки та реалізація реформ, необхідних для європейської інтеграції.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.



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