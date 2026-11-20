Ukraina otrzymała od Unii Europejskiej prawie 8 mld euro w ramach programu Ukraine Facility. Jest to największa jednorazowa transza w całej historii tego programu. Środki trafiły już do budżetu państwa i zostaną przeznaczone na wsparcie stabilności finansowej kraju w warunkach wojny na pełną skalę. Łącznie od początku 2026 roku Unia Europejska przekazała Ukrainie 13,57 mld euro.

Dokument zawiera wezwanie skierowane do administracji amerykańskiej o wyjaśnienie tych decyzji oraz opóźnień związanych z pomocą wojskową dla Ukrainy.

Według szefa rządu nowe środki pomogą zaspokoić priorytetowe potrzeby państwa oraz zachować stabilność systemu budżetowego w warunkach rosyjskiej agresji.

„Środki trafiły już do budżetu państwa. Stanowią one niezbędne wsparcie dla zachowania stabilności finansowej i zaspokojenia priorytetowych potrzeb państwa w warunkach wojny na pełną skalę” – zaznaczył Korecki.

Biorąc pod uwagę nowe wpływy, od początku 2026 roku Ukraina otrzymała już 13,57 mld euro w ramach programu Ukraine Facility.

Premier wyjaśnił, że przyznanie rekordowej transzy stało się możliwe dzięki realizacji przez Ukrainę ponad 20 działań przewidzianych w Planie Ukrainy. Chodzi o zobowiązania, których realizacja jest warunkiem uzyskania finansowania europejskiego.

„Pomimo wojny nadal wywiązujemy się z podjętych zobowiązań i podążamy ścieżką integracji europejskiej” – podkreślił szef rządu.

Korecki podziękował również przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim UE za wsparcie Ukrainy i decyzję o udzieleniu pomocy finansowej.

Program „Ukraine Facility” obejmuje lata 2024–2027 i przewiduje przyznanie Ukrainie do 50 mld euro w formie dotacji i kredytów. Jego celem jest wsparcie budżetu państwa, odbudowa gospodarki oraz realizacja reform niezbędnych do integracji europejskiej.

Poinformował o tym premier Serhij Korecki.



Ukraina otrzymała od UE nową transzę w wysokości 3,47 mld euro.

Pierwsza transza kredytu UE dla Ukrainy w wysokości 5,9 mld euro zostanie przeznaczona na drony.

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