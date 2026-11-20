Prezydent USA Donald Trump odniósł się do krytyki ze strony premiera Polski Donalda Tuskiego w związku ze swoimi słowami na temat przyjaźni z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jednocześnie w swoim komentarzu amerykański przywódca pomylił Tuska z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

Niezadowolenie polskiego premiera wywołało to, że prezydent USA, spotykając się z Putinem w Shenzhen, wykrzyknął: „Kim on jest? To mój przyjaciel”.

„Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi” – napisał Tusk w mediach społecznościowych.

W rozmowie z dziennikarzami prezydent USA odrzucił tę krytykę ze strony polskiego premiera.

„Cóż, nic na to nie poradzę. Znam go już od dawna” – powiedział Trump.

Następnie opowiedział, że publicznie poparł Tuska w wyborach, zapewniając mu w ten sposób zwycięstwo, najwyraźniej myląc go z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

„Lubię premiera Polski. Nie zapominajcie, że go popierałem. I wygrał właśnie dzięki temu poparciu. Wiecie, był na 10. miejscu, a to wspaniały człowiek” – oświadczył szef Białego Domu.

Trump powiedział to w wywiadzie dla Fox News podczas powrotu z Chin

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