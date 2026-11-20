W piątek, 20 listopada, w Brukseli odbywa się drugi po brexicie szczyt Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Podczas spotkania strony planują osiągnąć porozumienie w kilku obszarach w ramach „zresetowania” stosunków dwustronnych.

António Costa wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen przyjmują w Brukseli brytyjską delegację pod przewodnictwem premiera Andy'ego Burnama.

Według przewodniczącego Rady Europejskiej podczas szczytu UE i Wielka Brytania skupią się na kilku kluczowych kwestiach. W szczególności chodzi o:

ułatwienie młodzieży warunków pobytu, zatrudnienia i nauki w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii;

ułatwienie procedur handlowych;

połączenie rynków emisji dwutlenku węgla;

współpracę w sprawie wojny na Ukrainie i innych globalnych wyzwań;

pogłębienie partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

W skład brytyjskiej delegacji, oprócz premiera, weszli: minister skarbu John Healy, minister spraw zagranicznych Ed Miliband, pierwsza sekretarz stanu Louise Haig, minister ds. biznesu Jonathan Reynolds, minister środowiska Angela Eagle oraz minister ds. stosunków z UE Hamish Falconer.

Według brytyjskich mediów strony osiągnęły już porozumienie w sprawie trzech umów. Jednocześnie podpisanie dokumentów jest obecnie mało prawdopodobne ze względu na spór dotyczący wysokości opłat za naukę, jakie studenci z krajów UE mają uiszczać na brytyjskich uniwersytetach.

Informację tę przekazał na portalu społecznościowym X przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

W Brukseli, w Belgii, Unia Europejska może powiązać zatwierdzenie pakietu porozumień z Wielką Brytanią z odrębną umową dotyczącą równego traktowania studentów z krajów UE w kwestii opłat za naukę w brytyjskich placówkach edukacyjnych.

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