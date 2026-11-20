11月20日星期五，欧盟与英国在布鲁塞尔举行了脱欧后的第二次峰会。在此次会议期间，双方计划在“重启”双边关系框架下，就多个领域达成协议。

安东尼奥·科什塔与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩在布鲁塞尔共同接待了由英国首相安迪·伯纳姆率领的英国代表团。

据欧洲理事会主席称，在此次峰会上，欧盟和英国将重点关注几个关键问题。具体包括：

简化青年 在欧盟和英国的居留、就业和 学习条件 ；

简化贸易程序；

整合碳排放市场；

就乌克兰战争及其他全球性挑战开展合作；

深化安全与国防领域的伙伴关系。

除首相外，英国代表团成员还包括财政大臣约翰·希利、外交大臣埃德·米利班德、 第一国务秘书路易莎·海格、商务大臣乔纳森·雷诺兹、环境大臣安吉拉·伊格尔以及欧盟事务大臣哈米什·福尔科纳。

据英国媒体报道，双方已就三项协议达成共识。但鉴于围绕欧盟国家学生在英国大学应缴纳的学费金额存在争议，目前签署这些文件的可能性不大。

欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔在社交媒体X上透露了这一消息。

在比利时布鲁塞尔，欧盟可能会将批准与英国达成的协议一揽子方案，与一项关于在英国教育机构就读时对欧盟国家学生实行平等待遇的单独协议挂钩。

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