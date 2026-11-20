博洛尼亚上诉法院确认了乌克兰博主亚历山大·斯洛博任科被拘留的合法性，该博主目前正被乌克兰执法部门通缉。该博主本人反对被引渡回乌克兰，而意大利法院已向乌克兰方面索要了补充文件。

斯洛博日恩科于11月17日在意大利度假胜地里乔内的一家酒店被拘留。警方接到关于其行踪的线报后，对该酒店进行了监控，并等待该博主返回。 在核实身份后，执法人员将其拘留，先送至警察局，随后转移至里米尼市的监狱。

在博洛尼亚上诉法院的庭审中，由意大利律师埃马努埃莱·波尔韦里尼代理的斯洛博日恩科表示反对被引渡至乌克兰。 法院认定此次拘留合法，但尚未就引渡作出最终裁决。

为进一步审理此案，意大利方面已向乌克兰当局索要补充材料。相关材料须在10天内提交。

正式的引渡请求必须在初步逮捕后40天内送达——即最迟于2026年12月27日。如果未能在规定期限内收到文件，斯洛博日恩科应被释放。

此外，法院将考虑减轻羁押措施，将羁押改为居家监视居住。在乌克兰，该博主目前仍为嫌疑人身份，尚未被定罪。

斯洛博日恩科被指控的罪名

乌克兰执法部门怀疑该博主涉嫌特别巨额逃税及洗钱。

据调查方称，未缴税款总额超过2.13亿格里夫纳，约合470万美元。

对于特别巨额的逃税行为，法律规定可处以最高42.5万格里夫纳的罚款并没收财产；对于洗钱行为，则可判处三至六年有期徒刑并没收财产。

意大利法院将在审查补充文件及案件具体情况后，就斯洛博任科可能被引渡一事作出最终裁决。

需要指出的是，博主斯洛博任科因涉嫌逃税被意大利警方拘留。此次拘留是应乌克兰经济安全局通过国际刑警组织发出的请求而采取的行动。

另请阅读：博主斯洛博任科在里米尼被捕：税务、呼叫中心与“希姆普罗姆”的阴影。

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