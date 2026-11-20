爱沙尼亚政府决定自2026年12月1日起暂停爱沙尼亚与俄罗斯边境的通关。该限制措施将适用于所有公路边境口岸，六个月后，当局将评估是否需要调整这些措施。

以下五个边境口岸将暂停通关：纳尔瓦-1、纳尔瓦-2、科伊杜拉、卢哈马和萨茨。

爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔表示，该决定是对俄罗斯行动的回应，且对于维护国家安全而言是必要的。

“俄罗斯的敌对行动必将产生后果。我们此前曾声明，若袭击持续，我们将采取此类措施来维护国家安全。 现在，我们正在采取这些措施。爱沙尼亚的行动沉着冷静、审慎周全，但态度坚决。我们绝不允许俄罗斯利用我们的开放性来对付我们自己，”这位政府首脑说道。

政府决定将暂停人员和车辆通过公路边境检查站的通行。

与此同时，铁路货运将在严格的海关监管下，根据现行限制和实际条件继续进行。

“这一决定并非轻率做出，但我们的首要职责是保护爱沙尼亚居民和国家安全。 与此同时，我们必须维持边境地区的生机，并帮助它们适应新形势，”克里斯滕·米哈尔强调道。

建议身处俄罗斯境内的爱沙尼亚居民提前规划返程，并仔细权衡前往邻国的必要性。

随着公路边境口岸的关闭，往来于爱沙尼亚和俄罗斯之间将不得不通过其他开放的路线。此类行程可能耗时更长且费用更高。

据《Postimees》报道。

爱沙尼亚外交部表示，该国将从12月1日起关闭与侵略国俄罗斯接壤的所有陆路边境口岸。 该决定与塔林以北维姆西市一家名为Threod Systems的国防工业企业遭遇纵火未遂事件有关。

爱沙尼亚总统尤勒·马迪泽表示，关于可能关闭与侵略国俄罗斯联邦边境的汽车过境点的决定，应基于对经济、人道主义、外交和安全后果的评估。 她呼吁政府不要做出可能损害国家利益的冲动决定。

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