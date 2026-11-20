Правительство Эстонии приняло решение приостановить пересечение эстонско-российской границы с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а через шесть месяцев власти оценят необходимость их пересмотра.

Движение будет остановлено на пяти пограничных пунктах пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что решение стало ответом на действия России и необходимо для обеспечения безопасности страны.

«Враждебные действия России имеют последствия. Мы ранее заявляли, что в случае продолжения атак будем принимать такие меры для защиты своей безопасности. Теперь мы это делаем. Эстония действует спокойно и взвешенно, но решительно. Мы не позволим России использовать нашу открытость против нас самих», — сказал глава правительства.

Решение правительства предусматривает приостановку передвижения людей и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска.

В то же время железнодорожные грузоперевозки будут продолжаться в соответствии с действующими ограничениями и возможностями, при условии строгого таможенного контроля.

«Решение принято не легкомысленно, но наша главная обязанность — защитить жителей Эстонии и безопасность государства. В то же время мы должны поддерживать жизнеспособность приграничных регионов и помогать им адаптироваться к новой ситуации», — подчеркнул Кристен Михал.

Жителям Эстонии, находящимся на территории России, рекомендуется заранее спланировать возвращение домой и тщательно взвесить необходимость поездок в соседнюю страну.

После прекращения работы автомобильных пунктов пропуска путешествовать между Эстонией и Россией придется по другим открытым маршрутам. Такие поездки могут оказаться более длительными и дорогостоящими.

Об этом сообщает издание Postimees.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что с 1 декабря страна закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией — государством-агрессором. Решение связывают с попыткой поджога предприятия оборонной промышленности Threod Systems в Виймси, к северу от Таллинна.

Президент Эстонии Юлле Мадизе заявила, что решение о возможном закрытии автомобильных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией — государством-агрессором — должно основываться на оценке экономических, гуманитарных, дипломатических и связанных с безопасностью последствий. Она призвала правительство не принимать эмоциональных решений, которые могут нанести ущерб интересам страны.

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