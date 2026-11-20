В пятницу, 20 ноября, в Брюсселе проходит второй после Brexit саммит Европейского Союза и Великобритании. В ходе встречи стороны планируют достичь договоренностей в нескольких сферах в рамках «перезагрузки» двусторонних отношений.

Антониу Кошта вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен принимают в Брюсселе британскую делегацию во главе с премьер-министром Энди Бернемом.

По словам главы Евросовета, в ходе саммита ЕС и Великобритания сосредоточатся на нескольких ключевых вопросах. В частности, речь идет о:

упрощение условий для молодежи в отношении проживания, трудоустройства и обучения в Европейском Союзе и Великобритании;

упрощение торговых процедур;

объединение рынков выбросов углерода;

сотрудничество в связи с войной в Украине и другими глобальными вызовами;

углубление партнерства в сфере безопасности и обороны.

В состав британской делегации, помимо премьер-министра, вошли канцлер казначейства Джон Хили, министр иностранных дел Эд Милибэнд, первая государственная секретарь Луиза Хейг, министр бизнеса Джонатан Рейнольдс, министр охраны окружающей среды Анджела Игл и министр по связям с ЕС Хэмиш Фалконер.

По данным британских СМИ, стороны уже достигли согласия по трем соглашениям. В то же время подписание документов пока маловероятно из-за спора о размере платы за обучение, которую студенты из стран ЕС должны вносить в британских университетах.

Об этом в социальной сети X сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз может увязать одобрение пакета договоренностей с Великобританией с отдельным соглашением о равном отношении к студентам из стран ЕС в вопросе платы за обучение в британских учебных заведениях.

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