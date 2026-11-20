Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику премьер-министра Польши Дональда Туска в связи со своими словами о дружбе с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в ходе своего комментария американский лидер перепутал Туска с президентом Польши Каролем Навроцким.

Недовольство польского премьера вызвало то, что президент США, встречая Путина в Шэньчжэне, воскликнул: «Кто он? Он мой друг».

«Боже, храни нас от таких друзей», — написал в соцсетях Туск.

В комментарии журналистам президент США отверг эту критику со стороны польского премьера.

«Ну, я ничего с этим поделать не могу. Я знаю его уже давно», — сказал Трамп.

После этого он рассказал, что публично поддержал Туска на выборах, чем обеспечил ему победу, очевидно, перепутав его с президентом Польши Каролем Навроцким.

«Мне нравится премьер-министр Польши. Не забывайте, что я поддерживал его. И он победил именно благодаря этой поддержке. Так что, знаете, он был на 10-м месте, а он — замечательный человек», — заявил глава Белого дома.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News по возвращении из Китая

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином

Читайте также: Боже, упаси от таких друзей: Туск резко прокомментировал заявление Трампа о Путине.

Читай нас в