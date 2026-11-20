Борис Писториус заявил, что Европе не стоит отвергать такую возможность, если переговоры принесут практический результат. В то же время он не стал исключать проведение встреч с представителями Кремля непосредственно в российской столице.

Писториус считает, что было бы ошибкой просто отклонить предложение российского лидера Владимира Путина провести переговоры с европейцами в Москве.

«Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Только тот, кто разговаривает, может в конечном итоге достичь результатов», — заявил министр в пятницу во время своего визита в Варшаву.

Однако, как отметил Писториус, в этом процессе важны не приглашения, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.

По его словам, нельзя допустить, чтобы переговоры затягивались и были лишь фасадом, в то время как в Украине люди продолжают гибнуть.

«Если он сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует приветствовать со всех сторон», — пояснил Писториус.

«А если так, то должно быть ясно: это должно включать и перемирие — а не продолжать стрелять и одновременно делать вид, будто хочешь где-то вести переговоры», — добавил чиновник, отметив, что для того, чтобы выяснить это, нужно вести диалог.

Источник: Der Spiegel

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