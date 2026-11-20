19 ноября парламент Молдовы ратифицировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной. Документ предусматривает, в частности, совместную разработку технологий для обнаружения беспилотников и защиты воздушного пространства.

За соглашение проголосовали 56 депутатов. Министерство обороны и представители партии PAS считают, что «Молдове необходим опыт Украины в борьбе с беспилотниками». Социалисты и коммунисты, напротив, требовали дополнительных гарантий безопасности и «сохранения нейтралитета» страны.

Государственный секретарь Министерства обороны Геннадий Кожокару пояснил с трибуны парламента, что «опыт Украины уникален, а новое соглашение позволит сотрудничать в сферах, которых не затрагивали предыдущие соглашения».

«Мы фактически наблюдаем полное изменение характера ведения войны. Дроны, с которыми мы сталкиваемся, являются частью этих изменений. Опыт Украины в этом отношении уникален, и именно это предусматривает новое соглашение, поскольку прежние соглашения касаются совершенно других вопросов — прошлого этапа, если говорить о военной доктрине», — заявил Кожокару.

В качестве примера он привёл акустические системы, которые Украина использует для обнаружения дронов, летящих на малой высоте и остающихся незаметными для радаров. По его словам, «Молдове также следует развивать подобные технологии».

«В нынешних условиях, кроме Украины, никто не может поделиться таким опытом. У нас, к сожалению, нет самолетов F-16», — сказал Кожокару.

Депутат партии «Альтернатива», бывший премьер-министр Ион Кику подчеркнул, что соглашение не предусматривает ремонт украинской военной техники в Молдове.

«Важно, чтобы все понимали: украинские танки не будут приезжать на ремонт в Бельцы, Маркулешты или куда-то еще», — сказал Кику.

Депутат-социалист Марчел Ченуше заявил, что поддерживает сотрудничество с Украиной и модернизацию армии, но настаивает на дополнительных гарантиях в законе о ратификации соглашения. В частности, он предлагает ограничить сотрудничество поставками нелетального оборудования и предусмотреть право Молдовы «немедленно и в одностороннем порядке приостанавливать действие соглашения, если оно будет угрожать безопасности или нейтралитету страны».

«Никто не отрицает права на сотрудничество с Украиной, необходимости модернизации армии или защиты нашего воздушного пространства. Нейтралитет не означает изоляцию. Но именно потому, что речь идет о безопасности страны, мы обязаны отбросить политические лозунги и трезво оценить это соглашение. Мы не можем вслепую голосовать за документы в сфере безопасности», — сказал Ченуше.

В то же время председатель парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности и обороны от партии PAS Лилиан Карп отверг критику оппозиции. Он обвинил коллег в том, что они «превращают проект по укреплению обороны в пропаганду» и напомнил, что именно РФ начала войну против Украины.

«Ваш „друг“ с Востока, начавший агрессию против Украины, стал тем катализатором, из-за которого все страны мира ищут способы защититься от сумасшедших. Сегодня все пытаются найти решение для защиты — даже страны, находящиеся за десятки тысяч километров от сумасшедших. На данный момент никто, кроме Украины, не имеет такого опыта противодействия дронам, как она (Украина — ред.)», — добавил Карп.

Об этом сообщает NewsMaker.

Напомним, что Молдова временно закрывала шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.

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