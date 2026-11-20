С 2027 года большинство российских предпринимателей могут лишиться права на региональные льготные ставки в рамках упрощённой системы налогообложения.

Исключения планируется оставить для производственного бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По оценкам экспертов, нововведение может принести региональным бюджетам до $1,83 млрд в год. В то же время, по данным ФНС, из-за налоговых льгот регионы недополучили около $4,22 млрд.

Ограничения могут коснуться около 80% малого бизнеса, в частности торговли, общественного питания, туризма, строительства, автосервисов, медицины и логистики.

В Минфине объясняют изменения необходимостью выровнять условия конкуренции и предотвратить ситуации, когда компании регистрируются в регионах с более низкими налогами, но фактически работают в других областях.

Представители бизнес-объединений предупреждают о риске массового закрытия предприятий. По их словам, многие компании уже работают на грани рентабельности и могут не выдержать дополнительной налоговой нагрузки.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющий крупнейшие компании РФ с долей около 60% в национальном ВВП, высказал резкую критику в адрес повышения налогов, которое правительство разрабатывает на 2027 год для покрытия дефицита военного бюджета.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревога из-за возможной новой волны мобилизации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

После трёх лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая ещё недавно казалась устойчивой к санкциям.

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