从2027年起，大多数俄罗斯企业家可能失去根据简化税收制度享受地区优惠税率的权利。

计划对制造业和社会导向型非营利组织保留例外条款。

据专家估算，这项改革每年可为地区财政带来高达18.3亿美元的收入。与此同时，根据联邦税务局的数据，由于税收优惠政策，各地区税收短缺约42.2亿美元。

这些限制可能影响约80%的小微企业，特别是零售、餐饮、旅游、建筑、汽车维修、医疗和物流等行业。

财政部解释称，此次调整旨在平衡竞争环境，并防止企业注册在税率较低的地区，但实际上在其他地区开展经营活动的情况。

商业协会代表警告称，这可能导致企业大规模倒闭。据他们表示，许多公司目前已处于盈亏平衡线边缘，可能无法承受额外的税收负担。

俄罗斯工业家和企业家联盟 （RSPP）——该联盟汇聚了俄罗斯最大的企业，其贡献占全国GDP的约60%——对政府为弥补军事预算赤字而拟于2027年实施的增税计划提出了尖锐批评。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，且因可能出现新一轮动员而引发的焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该国经济还似乎能够抵御制裁。

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