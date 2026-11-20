根据国际仲裁裁决，芬兰要求俄罗斯和“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）赔偿超过250亿欧元。索赔依据包括停止向欧洲公司供应天然气以及非法没收投资。

其中最大的一笔索赔——164亿欧元——是针对“俄罗斯天然气工业股份公司出口公司”的，原因是该公司于2022年停止向德国Uniper公司及其他欧洲用户供应天然气。

另有约92亿欧元涉及两起针对俄罗斯政府的诉讼。尤科斯资本（Yukos Capital）因投资被非法没收要求赔偿43亿欧元，而乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）则因克里米亚资产被扣押要求49亿欧元赔偿。

然而，能否追回全部款项的前景仍不明朗：俄罗斯和“俄罗斯天然气工业股份公司”在芬兰的资产不足以被扣押和变卖。此前，芬兰已扣押了价值数千万欧元的俄罗斯资产。

11月初，赫尔辛基上诉法院暂停了新的资产扣押令。与此同时，此前已被扣押的资产仍处于扣押状态。俄罗斯正在芬兰及其他国家的法院对支付赔偿金的裁决提出上诉。

来源：Yle。

芬兰禁止七名俄罗斯花样滑冰运动员参加本周将在赫尔辛基举行的芬兰杯（Finlandia Trophy）比赛。由于针对俄罗斯护照持有者的限制措施收紧，这些运动员无法入境。

11月12日（周四），芬兰军方通报称，前一天在波罗的海记录到一艘俄罗斯军舰遭到袭击。与此同时，芬兰方面指出，该地区的安全局势依然稳定。

在海牙上诉法院作出限制仲裁权力的裁决后，芬兰暂停了对俄罗斯国家财产的扣押。

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