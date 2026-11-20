Finlandia domaga się od Rosji i „Gazpromu” ponad 25 mld euro na mocy orzeczeń międzynarodowych sądów arbitrażowych. Podstawą roszczeń jest wstrzymanie dostaw gazu do europejskich przedsiębiorstw oraz bezprawne wywłaszczenie inwestycji.

Największą kwotę – 16,4 mld euro – domaga się od „Gazprom Eksportu” w związku z wstrzymaniem dostaw gazu do niemieckiej firmy Uniper oraz innych europejskich odbiorców w 2022 roku.

Kolejne około 9,2 mld euro dotyczy dwóch spraw przeciwko państwu rosyjskiemu. Yukos Capital domaga się 4,3 mld euro za bezprawne wywłaszczenie inwestycji, a ukraiński „Naftogaz” – 4,9 mld euro odszkodowania za przejęcie aktywów na Krymie.

Perspektywy odzyskania całej kwoty pozostają jednak niepewne: Rosja i „Gazprom” nie dysponują w Finlandii wystarczającym majątkiem, który można by zająć i sprzedać. Wcześniej zajęto tam już rosyjskie aktywa o wartości dziesiątek milionów euro.

Na początku listopada Sąd Apelacyjny w Helsinkach wstrzymał nakładanie nowych zajęć. Jednocześnie wcześniej zajęte mienie pozostaje objęte zajęciem. Rosja zaskarża orzeczenia o wypłacie odszkodowań w sądach w Finlandii i innych krajach.

Źródło: Yle.

Finlandia nie dopuściła siedmiu rosyjskich łyżwiarzy figurowych do udziału w turnieju Finlandia Trophy, który ma się odbyć w tym tygodniu w Helsinkach. Ze względu na zaostrzenie ograniczeń dla posiadaczy rosyjskich paszportów sportowcy nie mogą wjechać do kraju.

W czwartek, 12 listopada, fińskie siły zbrojne poinformowały, że dzień wcześniej odnotowały uderzenie w rosyjski okręt wojenny na Morzu Bałtyckim. Jednocześnie w Finlandii zaznaczono, że sytuacja bezpieczeństwa w tym rejonie pozostaje stabilna.

Finlandia zawiesiła zajęcie majątku państwowego Rosji po wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Hadze orzeczenia, które ograniczyło uprawnienia trybunału arbitrażowego.

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